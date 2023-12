Scotto: “Napoli nervoso e molto confuso in attacco, il passato va dimenticato”

Giovanni Scotto, scrittore ed editorialista per il Roma, ha commentato il pareggio tra Napoli e Monza.

Sui social si è espresso in tal senso il giornalista sportivo: “Dopo due pesanti sconfitte un pareggio che serve a poco, e che anzi conferma i limiti che il Napoli probabilmente si porterà dietro fino al termine della stagione. Squadra nervosa, con agonismo che va a folate. Errori e confusione in attacco. Gioco piatto e assenza di identità tattica, ormai svanita dietro questo benedetto “anno scorso”. Fin quando si evocherà il passato, non si andrà lontano. Difficile davvero comprendere come si possa tenere Simeone fuori 85 minuti senza due attaccanti titolari. Va comunque riconosciuto che infortuni e assenzi condizionano continuamente il lavoro dell’allenatore. Difficile che il mercato possa sistemare dei problemi che vanno al di là di quello che si vede in campo”.