Ponciroli: “Mazzarri peggio di Garcia, contro il Monza deve stravincere”

Il giornalista Fabrizio Ponciroli è intervenuto a TMW Radio per parlare del Napoli in vista della prossima giornata di campionato.

Ecco le sue parole: “Walter Mazzarri sta cercando in tutte le maniere di far trasparire una tranquillità che sul campo non c’è. I risultati dicono chiaramente che questa versione del Napoli non sta portando i frutti sperati e il vero problema è legato forse ad altro, non è mai facile ripetersi, specialmente se non sei abituato a vincere a certi livelli”.

Poi Ponciroli ha continuato: “Il Napoli, contro il Monza, deve stravincere per mandare un messaggio importante al suo campionato anche per dare fiducia a un ambiente che vedo in grande affanno. I risultati di Mazzarri sono peggiori di quelli di Garcia anche se il calendario è stato più complicato”.