Napoli, caccia al centrale: “Proposto Bonucci. Idea Rugani”

Attraverso i suoi social, l’esperto giornalista Giovanni Scotto ha parlato del Napoli e della prossima sessione di calciomercato del club partenopeo.

Ecco quanto si legge: “Il Napoli non va oltre i 2 milioni per Mazzocchi, ma la Salernitana ne chiede 5. Resta pronta l’alternativa Faraoni, che può arrivare dal Verona in prestito con obbligo di riscatto a 1 mln. Zanoli pronto al prestito al Genoa. Per il centrale difensivo si cerca chi conosce la Serie A. L’infortunio di Natan (fermo 1 mese e mezzo) frena l’idea di cedere Ostigard”.

Poi Scotto ha continuato: “Si cerca comunque un centrale: Buongiorno, Dragusin e Lucumi richiedono un investimento importante. Idea Rugani (scadenza giugno 2024) se non dovesse rinnovare con la Juventus, ma l’ingaggio di 3 mln è un problema. Proposto Bonucci, che al momento non interessa”.