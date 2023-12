Dario Marcolin a Dazn ha commentato il pari tra Napoli e Monza.

L’opinionista si è soffermato sul nervosismo che regna tra gli azzurri: “Il Napoli si è dimostrato ancora una volta nervoso e poco lucido sotto porta. Un emblema di quanto detto è l’atteggiamento di Kvara, il quale non è riuscito a segnare nonostante abbia avuto diverse opportunità sotto porta e le varie scintille in campo con Bondo. Gli azzurri non sono sereni”.