LIVE MN – Napoli-Monza, ripartiti al Maradona: azzurri subito pericolosissimi, Kvara sciupa a tu per tu con Di Gregorio!

Ancora una clamorosa occasione fallita dal Napoli! Kvaratskhelia, chiede l’uno due a Raspadori che gli serve una palla deliziosa che libera il georgiano a tu per tu con Di Gregorio, il tiro dell’attaccante azzurro è rasoterra ma il portiele brianzolo riesce clamorosamente a pararlo con le gambe. Senz’ombra di dubbio l’occasione più grande avuta dal Napoli, proprio in apertura di secondo tempo, con il pressing degli azzurri che sembra esser diventato più che mai asfissiante.

Il Monza prova a prendere le contromosse, con Palladino che corre ai ripari inserendo al 47′ Birindelli per l’ammonito Pedro Pereira, ma la partita mai come in questa occasione dà la sensazione di potersi sbloccare da un momento all’altro.