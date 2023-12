LIVE MN – Napoli-Monza, Kvara e compagni all’attacco ma azzurri mai davvero pericolosi

Tiene il fortino del Monza alla mezz’ora di gioco al Maradona, con gli azzurri che cercano di rendersi pericolosi, ma gli attacchi sono sempre piuttosto sterili e il varco giusto tarda ad arrivare.

Monza che agisce di rimessa, con i brianzoli impegnati a contenere il pressing degli azzurri, ma nessuna delle due squadre è riuscita a creare occasioni che potrssero seriamente impensierire la difesa avversaria.

Al 35′ il Maradona reclama per un tocco di mano di Gagliardini in uscita, con l’ex interista che interviene in scivolata con la palla che carambola sul suo braccio destro. Per Di Bello braccio regolaremente attaccato al corpo e il gioco va avanti tra i fischi dei tifosi azzurri.