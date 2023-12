Giordano: “2023? Capolavoro di De Laurentiis da 10 in pagella”

Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e dell’annata ormai conclusa.

Di seguito le sue parole: “Il 2023 del Napoli è da 10 in pagella, non si fanno sconti. Il capolavoro dello Scudetto resta: è il capolavoro di De Laurentiis, come anche di Spalletti, di Giuntoli, dei giocatori, della gente… Di una città che ha avuto la possibilità di godersi qualcosa di irripetibile”.

Poi Giordano ha continuato: “Non è facile emulare il Napoli e farlo a quei livelli là. Ciò che è successo dopo lo Scudetto, per me, appartiene alle dinamiche del calcio impazzito, ma non può assolutamente oscurare o contaminare il primo semestre di quest’anno, perché è stato troppo bello per tutti: non soltanto per i napoletani e per i tifosi della squadra partenopea, ma per gli amanti del calcio in generale”.