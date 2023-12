Gifuni: “C’è un calciatore per cui farei follie. ADL vuole centrare quattro colpi”

Gianluca Gifuni è intervenuto a Radio Marte per fare il punto sul mercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Napoli promosso a pieni voti nel primo semestre e bocciato totalmente nel secondo. Per com’è la classifica, oggi il Napoli potrebbe essere sesto, al massimo. De Laurentiis si è attivato molto sul mercato: vuole centrare almeno quattro colpi. A gennaio dovranno essere qui, altrimenti non ci sarà il tempo di farli ambientare: devono arrivare al più presto”.

Gifuni ha poi continuato: “Radu Dragusin del Genoa, Merih Demiral dell’Al-Ahli e Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach sono iprofili che girano per il difensore centrale. Io sarei contento di Giorgio Scalvini dell’Atalanta in difesa e Lazar Samardzic dell’Udinese per il centrocampo: mi piacerebbero tanto, per il presente ed anche per il futuro. In attacco, invece, farei follie per prendere Joshua Zirkzee del Bologna”.