GdS – Nuovo Kvara? Sembra più il nuovo Vargas

La Serie A è un campionato difficile in cui ambientarsi e Napoli è una piazza a dir poco complicata. A farne le spese, questa volta, è stato Jesper Lindstrom, che ancora non ha avuto l’impatto che ci si aspettava nel suo nuovo club. La Gazzetta Dello Sport ha parlato del calciatore danese proprio in questa ottica.

Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Il giovane danese è arrivato dall’Eintracht Francoforte accolto da grandi attese. Ci si aspettava un impatto tipo Kvara, invece il precedente più simile, per ora, è quello del cileno Vargas: ambientamento difficile, anche tatticamente. Lindstrom non è esterno puro, ha attitudini da trequartista. Garcia non lo vedeva e Politano, il migliore finora, gli ha lasciato poco spazio. Ma oggi può essere la sua partita. Il Napoli cerca discontinuità dagli ultimi mesi tristi, ha bisogno di novità per svoltare. Se si accende il danesino, può riaccendere tutto il Napoli. O, per lo meno, salvare il San Silvestro sul golfo”.