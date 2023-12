Fedele: “Ecco come andrà Napoli-Monza”

A poche ore dall’inizio della sfida tra Napoli e Monza, Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte per parlare della partita. Il match chiuderà ufficialmente il 2023 delle due squadre, e servirà farlo nel modo migliore, cioè vincendo.

Ecco le sue parole: “Napoli-Monza, perché si può vincere? Perché il Monza ti lascia giocare, non è il Torino: non ti gioca addosso, ha una manovra ariosa e lascia degli spazi. La mia previsione è questa: i calciatori del Napoli possono entrare facilmente in area di rigore. Attenti, però, perché gli uomini di Palladino fanno girare palla e possono creare qualche problema alla difesa di Mazzarri”.