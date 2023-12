Sembrano delinearsi le strategie di mercato del Napoli, con la possibile evanescenza dell’interesse per Fofana (28) a causa delle convocazioni internazionali con la Costa d’Avorio. La prospettiva di investire in un mediano che sarebbe disponibile solo più avanti nel tempo sembra essere stata scartata. Al suo posto, il club sembra stia prendendo in considerazione alternative come Højbjerg (28) del Tottenham e Soumaré (25) del Siviglia.