Moggi: “La colpa è della società, De Laurentiis parla troppo”

L’ex direttore generale del Napoli, Luciano Moggi, ha espresso le sue opinioni durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A. Secondo Moggi, l’allenatore precedente, Rudi Garcia, è stato esonerato perché non era Spalletti, suggerendo che ci fosse una preferenza per un determinato tipo di allenatore.

Inoltre, Moggi ha affermato che attualmente la colpa della situazione del Napoli con l’allenatore Mazzarri viene attribuita ai giocatori, non alla società che, a suo dire, non ha investito adeguatamente sul mercato. Ha criticato l’organizzazione del club, sostenendo che il presidente De Laurentiis parla troppo e che l’attuale allenatore è considerato solo di passaggio, diventando un pretesto o un alibi per i giocatori.

Queste dichiarazioni riflettono le opinioni di Moggi sulla gestione e sulla situazione interna del Napoli, evidenziando aspetti come le preferenze in materia di allenatori, la questione degli investimenti sul mercato e la critica all’organizzazione del club. Va notato che le opinioni personali possono variare e che la situazione all’interno di un club di calcio è spesso complessa e soggetta a interpretazioni diverse.