Zielinski, il sindaco di Giugliano: “È molto contento di vivere nella zona costiera. Permanenza? Non ha risposto”

Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Zielinski ieri ha prestato giuramento sulla Costituzione italiana, ha pronunciato la frase di giuramento sulla Costituzione ed è diventato ufficialmente cittadino italiano. Era molto contento di vivere nella zona Costiera di Giugliano. Sensazioni sulla sua permanenza? Non sono tifoso del Giugliano calcio, ma del Napoli. Un paio di persone vicino a me gli hanno fatto questa domanda, ma giustamente è stato silenzioso su questo. Se va via perdiamo molto calcisticamente e umanamente. Abbiamo fatto un appuntamento molto riservato e tranquillo. Speriamo che resti a Napoli perché è un campione dentro e fuori dal campo, mi auguro che il presidente riesca a trattenerlo. Il Napoli rimane nel cuore, perché Spalletti e Zielinski hanno Napoli nel cuore, poi le scelte professionali vanno rispettate perché sono dei professionisti. Se non erro Zielinski ha 29 anni, quindi ha una bella carriera davanti da completare. La maglietta del Giugliano che gli ho regalato? Ha voluto fare una foto con quella maglia e il gagliardetto. Abbiamo fatto la cittadinanza che è un atto formale, non onorario. È diventato cittadino italiano a tutti gli effetti. È stato un atto ufficiale, nei registri del Comune”.