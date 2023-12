Ugolini: “Il Napoli a gennaio interverrà sul mercato, perché al momento è in emergenza. La difesa sarà sempre a 4”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha parlato da Castel Volturno degli azzurri di Walter Mazzarri. Il tecnico azzurro è al momento preso da un ballottaggio, ovvero quello tra Zerbin e Lindstrom sulla fascia di destra al fianco di Kvara e Raspadori. Queste le sue parole: “Il Napoli interverrà sia in difesa che a centrocampo. Si parla di un Napoli in emergenza, ma la difesa dovrebbe essere sempre improntata per il 433, e bisogna vedere se Lobotka è arruolabile. Altro ballottaggio: con Kvara e Raspadori che saranno sicuramente in attacco, bisogna vedere chi sceglierà tra Zerbin e Lindstrom. Il danese non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e lo ha detto lo stesso Mazzarri, mentre Zerbin è in trattativa con il Frosinone, e bisogna vedere se rischiare un giocatore in uscita. Potrebbe esserci un cambio di modulo per schierare insieme Kvara, Simeone e Raspadori a partita in corso. In questo momento il favorito è Lindstrom. Il Napoli non rivoluzionerà la rosa, ma verranno aggiunti calciatori che possano dare profondità alla rosa azzurra”.