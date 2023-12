Kvicha Kvaratskhelia per il quarto anno di fila vince il pallone d’oro georgiano. Il calciatore del Napoli è ormai da anni la stella indiscussa della sua nazionale, e nel primo anno in Italia ha vinto il premio di Mvp. Per il numero 77 il 2023 è stato ricco di emozioni, come il 17esimo posto nel Pallone d’oro classico e grandi riconoscimenti a livello internazionale.