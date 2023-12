Il Decreto Crescita è stato prorogato fino a fine febbraio. Salvo dunque la sessione invernale, anche se i club di A sperano possa essere prorogato ulteriormente. Questa norma permette ai club italiani di avere vantaggi fiscali per i giocatori provenienti dall’estero, garantendo loro stipendi più alti. Dà una grande mano all’intero sistema calcio italiano, da anni in difficoltà se si pensa agli altri paesi. La nuova scadenza è fissata per il 29 febbraio, poi si valuterà il da farsi.