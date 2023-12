André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è stato convocato dal Camerun per quanto riguarda la Coppa d’Africa del 2024. Il calciatore salterà le partite a partire dal mese di gennaio, quindi non sarà a disposizione già a partire da Torino-Napoli, prima gara del 2024. In caso la sua selezione arrivasse in fondo nella competizione, tornerebbe agli ordini Walter Mazzarri a metà febbraio. Di seguito, la lista completa.