Per il mercato di gennaio il Napoli ha puntato Pierre-Emile Hojbjerg del Totthenam. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb però l’affare non è al momento semplice. Il club inglese non vuole cedere il centrocampista danese in prestito, ma solo con la formula di trasferimento a titolo definitivo. L’unica soluzione per il Napoli di prenderlo in prestito è inserire l’obbligo di riscatto a fine prestito. Per il mediano ex Southempton gli Spurs chiedono ben 30 milioni di euro.