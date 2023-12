Sky – Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Monza, scelti i sostituti dei calciatori assenti domani

Domani sera al ‘Maradona’ il Napoli chiuderà il 2023 con la sfida al Monza di Raffaele Palladino, con tante assenze per la squadra azzurra. Il tecnico Walter Mazzarri deve fare a meno di tanti giocatori importanti, tra cui Osimhen, Politano, e con un Lobotka non al meglio. Per sostituire i tre titolari il tecnico ex Reggina decide di schierare dal primo minuto Cajuste, Raspadori e uno tra Zerbin e Lindstrom. In difesa si dovrà fare a meno di Natan, e per questo i 4 dietro saranno gli stessi della sfida con la Roma, con Juan Jesus al fianco di Rrahmani. In attacco oltre a Kvaratskhelia ci saranno Raspadori ed uno tra Zerbin e Lindstrom, con il danese di cui al momento si devono capire le condizioni fisiche. Questa la probabile formazione del Napoli:

Meret; Mario Rui; Juan Jesus; Rrahmani; Di Lorenzo; Cajuste; Zielinski; Anguissa; Kvaratskhelia; Raspadori; Zerbin