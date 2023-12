Gennaro Scarlato, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare del mercato che dovrebbe fare il Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Se fossi nel Napoli a gennaio prenderei un profilo che già gioca in Italia, non pescherei all’estero. In questo senso penso a Samardzic, Koopmeiners o allo stesso Frattesi che sta giocando poco all’Inter”.