Impallomeni: “Vero che è difficile fare rivoluzioni ora, ma se le cose non vanno bisogna inventarsi qualcosa”

L’ex calciatore ed oggi giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Maracanà su Tmw Radio del Napoli di Walter Mazzarri. Queste le sue parole: “Per il Napoli si è parlato anche di sistema di gioco. Vero che è difficile fare rivoluzioni ma se le cose non funzionano bisogna inventarsi qualcosa. Non so se la difesa a tre o il suo modulo storico, ma qualcosa devi inventarti. Mazzarri mantiene le cose invariate e i risultati sono questi. Questo Napoli è ballerino, anche dal punto di vista offensivo non riesce ad essere più lo stesso. In questo turno vedo male Milan, Atalanta e Napoli”.