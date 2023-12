Fedele: “Il Napoli deve prendere un difensore esperto, consiglio Bonucci”

Enrico Fedele, opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e del mercato che dovrebbe fare. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli deve operare in fretta ma senza prendere giocatori di prospettiva, servono calciatori pronti. Mazzarri fa bene a non voler parlare di calciomercato prima di Napoli-Monza. Girano tanti nomi, spesso pochi di loro sono idonei. Bisogna pensare a cosa manca al Napoli. A mio avviso serve una guida difensiva, non un giovane. C’è un solo calciatore utile: Bonucci. Il Napoli non ha guida, in passato aveva Reina, poi Albiol, Koulibaly e Kim. Serve un Sergio Ramos, tornato nel suo paese perché non trovava squadra. Anche Thiago Silva è un grande. Non devi pensare all’età, perché devi puntare al quarto posto: è un obbligo”.