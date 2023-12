Fedele: “A mio avviso serve una guida difensivo: ecco il nome giusto”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Marte sport Live del mercato azzurro. Secondo il dirigente il Napoli ha bisogno di un difensore esperto e non di una scommessa. Queste le sue parole: “Servono calciatori pronti, e Mazzarri fa bene a non voler parlare di calciomercato prima di Napoli-Monza. Girano tanti nomi, ma spesso tanti di loro non sono idonei: chi tra quelli di cui si parla oggi potrebbe fare la differenza? Bisogna pensare a cosa manca al Napoli. A mio avviso al Napoli serve un difensore esperto, non una giovane scommessa. C’è un solo calciatore utile secondo me: Bonucci. Per me non è arrugginito, altrimenti la Roma non avrebbe voluto prenderlo. Il Napoli non ha una guida al momento, in passato aveva Reina, poi Albiol, Koulibaly e Kim. Serve un Sergio Ramos, che è tornato nel suo paese perché non trovava squadra, e anche Thiago Silva è un grande. Non si deve pensare all’età, perché c’è l’obbligo di puntare al quarto posto”.