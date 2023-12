CdS – Napoli-Monza, Maradona sold-out: lo stadio sarà tutto azzurro

Lo stadio Diego Armando Maradona sarà sold-out per la sfida contro il Monza in programma domani. L’ultima partita di un anno incredibile per la società azzurra merita il tifo partenopeo, nonostante l’ultimo periodo.

“Sono ormai quasi tutti esauriti i biglietti a disposizione per la gara di domani contro il Monza. Sono andati a ruba da giorni per l’ultimo sold out dell’anno. Fino a ieri sera restavano pochissime disponibilità per l’anello inferiore dei Distinti e per la Tribuna Posillipo. Cinquantamila spettatori nel momento di maggior difficoltà del Napoli. Napoli sosterrà il Napoli per invertire la tendenza interna. In casa, al Maradona, sono appena dieci i punti conquistati. In una classifica virtuale, gli azzurri sarebbe quindicesimi, riscatterebbero in trasferta (terzi a 17 punti) le difficoltà interne figlie di una serie di combinazioni che ancora resistono”. Questo quanto riportato da Il Corriere della Sera, oggi in edicola.