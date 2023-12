CdS – Napoli, il sogno per la difesa è Scalvini. Altri 3 nomi in lista

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, fa il punto sul mercato del Napoli per quanto riguarda la questione difesa. La dirigenza ha bisogno di investire, sia nell’immediato che in estate. Il sogno principale resta Giorgio Scalvini, classe 2003 dell’Atalanta valutato 40 milioni di euro. Un altro nome che piace è quello di Martin Vitik dello Sparta Praga, mentre spunta anche quello di Radu Dragusin, in forza al Genoa. Torna di moda il vecchio pupillo Ko Itakura, giapponese del Borussia Monchengladbach.