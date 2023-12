Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Stando a quanto riportato dal quotidiano Jesper Lindstrom, sarebbe a disposizione per la gara di domani contro il Monza. Una buona notizia per Walter Mazzarri visti già i molteplici forfait causa infortuni e squalifiche. L’assenza più pesante è quella di Stanislav Lobotka, alle prese con un’infrazione costale, tutto si deciderà dopo l’ultimo allenamento prima della gara.