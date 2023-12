Alessandro Zanoli andrà al Genoa a gennaio, per ora l’operazione è stata solo rimandata per trovare un accordo sulla cifra deļ riscatto valida a giugno, come ha citato Tuttosport. Mentre per Gaetano e Zerbin non mancano le richieste di alcuni club di Serie A, su tutti l’Empoli è interessato ad entrambi giocatori, per il secondo invece solo un sondaggio con il Frosinone.