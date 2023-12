Ultim’ora- Il Lipsia da il benvenuto ad Elmas

Il Lipsia, tramite il proprio account Instagram, dà il benvenuto ad Elmas:

“Welcome, Eljif!

Elmas si unisce a #RBLeipzig con un contratto a lungo termine fino al 2028.

Siamo felici di averti con noi “.

Di seguito le parole di Elmas:

“ Trasferirmi in Bundesliga e unirmi al Lipsia è un sogno per me. La squadra è conosciuta per il calcio che gioca, ha un bel mix di giovani talenti e giocatori più esperti. Qui posso crescere molto. Ecco perchè trasferirmi al Lipsia è il passo giusto per me e non vedo l’ora di incontrare tutti a gennaio“.