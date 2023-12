Tuttosport – Orsato pronto a dire sì ad una ricca offerta dall’Arabia Saudita

Daniele Orsato in Arabia Saudita? A quanto pare la possibilità c’è, e a parlarne è Tuttosport. Il fischietto veneto sarebbe tentato da accettare la proposta di diventare un arbitro del massimo campionato saudita. Per lui, oltre la possibilità di arbitrare gare, c’è anche quella di diventare dirigente nel prossimo anno. Secondo quanto riportato, il fischietto percepirebbe il doppio dello stipendio di quanto attualmente previsto in Italia. Tuttavia, si tratterebbe di una scelta non solo economica, ma anche politica e legata alle prossime elezioni dei vertici Aia.