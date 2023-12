Tegola Bologna: un big out a lungo, i tempi di recupero

Tegola inaspettata per quanto riguarda Thiago Motta e il suo Bologna. Dan Ndoye sarà assente per un lungo periodo dal campo e il tecnico dovrà dunque rinunciarci per diverso tempo.

Ecco il comunicato della società rossoblù:

“Prosegue la preparazione a Udinese-Bologna: oggi la squadra ha svolto lavoro tecnico-tattico con partitella. Differenziato per Jesper Karlsson. Gli esami cui è stato sottoposto Dan Ndoye hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, con tempi di recupero di 6 settimane“.