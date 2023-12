Repubblica critica Osimhen: “Più assente che presente quest’anno”

Pur avendo saltato diverse partite, Osimhen è il capocannoniere stagionale del Napoli. E proprio su queste assenze si è concentrata la Repubblica oggi in edicola:

E’ la conferma del trend molto negativo di questa stagione, in cui sono state finora di più le assenze (tra infortuni e problemi personali) rispetto alle presenze per il bomber nigeriano, che ora sarà di nuovo indisponibile almeno un mese per partecipare alla Coppa d’Africa.

Mister 10 milioni è appena diventato il giocatore più pagato della Serie A e dell’era De Laurentiis, dopo la firma sul nuovo contratto, ma in questi giorni è virtualmente “parcheggiato” a Castel Volturno per rispondere alla chiamata della Nigeria. Ma per un po’ non potrà dare una mano ai suoi compagni del Napoli, di nuovo privati del loro leader nel momento più delicato della stagione”.