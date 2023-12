Napoli-Salernitana, biglietti in vendita da domani alle ore 15. Info e prezzi

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il costo dei biglietti per il match Napoli-Salernitana. La partita non ha ancora una data stabilita, visto che il giorno di essa dipenderà dall’esito della partita di Coppa Italia dei granata contro la Juventus. Se a passare il turno fossero i bianconeri, la partita si giocherebbe sabato 13 gennaio alle ore 15. Altrimenti, si slitterà a domenica 14 sempre allo stesso orario. Come di consueto, la vendita dei biglietti ha due fasi, una per possessori di fidelity card e l’altra accessibile a tutti. La prima fase inizierà il giorno giovedì 28 dicembre alle ore 15 e terminerà domenica 7 gennaio alle ore 23:59. La seconda invece, partirà il giorno lunedì 8 gennaio alle ore 12. Di seguito, il listino dei prezzi.

Settore Prelazione Fidelity Vendita Libera CURVE INFERIORI 14 € 20 € CURVE SUPERIORI 30 € 35 € DISTINTI INFERIORI 40 € 45 € DISTINTI SUPERIORI 50 € 60 € TRIBUNA NISIDA 65 € 75 € TRIBUNA POSILLIPO 90 € 100 €