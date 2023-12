Menichini: “Il Napoli può far bene sia in Champions che in campionato, deve giocare serenamente”

Durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, a Radio CRC è intervenuto Leonardo Menichini, vice allenatore di mister Mazzone sia ai tempi della Roma che del Napoli. L’ex difensore, oltre a parlare del match recentemente disputato proprio tra giallorossi ed azzurri e vinto dai primi, ha anche analizzato la stagione dei partenopei, rivelandosi ottimista sia in ottica Champions League che campionato. Secondo Menichini, nonostante gli intoppi della prima metà di stagione, il Napoli può ancora competere e farsi valere in entrambe le competizioni. Ecco le sue parole:

“Roma-Napoli? Ho visto la partita in televisione, è stata equilibrata. La Roma nel primo tempo ha avuto un paio di opportunità per passare in vantaggio, ma il Napoli era in partita. Poi l’episodio dell’espulsione di Politano ha spostato la partita verso la Roma. Dato che i giallorossi avevano perso contro il Bologna, c’erano tutti i presupposti per fare una gara di grande ritmo contro il Napoli. Cosa manca al Napoli? Credo che la mente comandi il corpo, la situazione è psicologica. Questi ragazzi vorrebbero risolvere quanto prima la situazione, ma ci vuole pazienza. Lo stesso Osimhen che ha avuto la doppia ammonizione, non è sicuramente un giocatore cattivo, ma la voglia di recuperare palla gli ha fatto commettere un paio di falli. Osimhen è un giocatore che dà sempre tutto, ci tiene alla maglia e non ci sta mai a perdere. Però ci vuole un po’ di pazienza a volte. C’è grande attesa, voglia di primeggiare ed essere protagonisti. Quando si perde in qualsiasi squadra c’è qualche muso lungo. Ci vorrebbe un filotto di 2/3 partite vinte che ti fanno tornare a giocare con tranquillità. Direi che il Napoli possa essere protagonista anche in Champions League. La partita col Barcellona è tutta da giocare. Io sono positivo sul fatto che il Napoli possa fare bene sia in coppa che in campionato. A volte in queste situazioni si fa presto a parlare, con tre punti in più o in meno guardi un’altra classifica. Non esiste niente ‘per forza’ perché ci sono gli avversari. Giocare serenamente e soprattutto divertirsi dà la possibilità di esprimersi al meglio“.