La Lazio ci prova per Simeone, ma al momento da Formello si nega

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio è tornato l’interesse per Giovanni Simeone, valutato dai biancocelesti quando militava ancora nelle file dell’Hellas Verona, anche se da Formello al momento negano.

L’unica cosa certa per la squadra allenata da Sarri è che Immobile non lascerà la Lazio durante la sessione di mercato di Gennaio, ma le garanzie che il bomber napoletano non sono più le stesse di prima, alla soglia dei 34 anni.

Dopo il Frosinone, ad inizio anno, ci sarà poi un vertice di mercato che vedrà coinvolto anche Maurizio Sarri, la cui priorità sembra quella di voler acquistare una mezz’ala, anche se in società puntano più su un centrocampista offensivo.