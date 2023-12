secondo quanto riportato da Giovanni Scotto, giornalista del Il Roma sembra addio di Piotr Zielinski, infatti gli azzurri stanno preparando un offerta da 20 milioni più bonus per samardzic dell’Udinese per sostituire non solo Elmas ma anche il polacco, che probabilmente andrà all’Inter a parametro zero, infatti agente di Zielinski inizierà i colloqui con inter per trovare un accordo dal 1 luglio.