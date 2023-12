Il Roma – Suggestione Palladino per la panchina. È uno dei nomi preferiti di De Laurentiis

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto sul suo profilo X a proposito di un’indiscrezione per la prossima stagione. Secondo quanto riportato, Raffaele Palladino è uno dei nomi più graditi di Aurelio De Laurentiis per la panchina. Il tecnico del Monza, prossima avversaria del Napoli in campionato, è in scadenza di contratto con i brianzoli nel 2024 e non ha affrontato la questione rinnovo con Adriano Galliani. “Venerdì al “Maradona” arriva il Monza di Raffaele Palladino. L’allenatore di Mugnano piace molto al presidente De Laurentiis per la prossima stagione. È in scadenza di contratto nel 2024, e per ora non ha affrontato il discorso rinnovo con Galliani”.

