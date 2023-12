Di Marzio – Il Napoli offre 1,5 milioni per Mazzocchi. Zerbin vicinissimo al ritorno al Frosinone

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha scritto a proposito delle ultime novità sul mercato del Napoli sul suo profilo Instagram. Come terzino continua ad intrigare Pasquale Mazzocchi, per cui il Napoli ha offerto 1,5 milioni. A centrocampo piace Hojbjerg del Tottemham. Sul lato cessioni invece, è molto vicino il ritorno di Alessio Zerbin al Frosinone.

“La prima scelta per la fascia destra resta Pasquale Mazzocchi! È arrivata l’offerta di 1,5 milioni di euro per l’esterno della Salernitana (che inizialmente ne chiedeva 4), ma le condizioni richieste dal neo direttore Walter Sabatini stanno rallentando l’operazione. Faraoni l’alternativa. Per quanto riguarda il centrocampo, al momento Hojbjerg, classe 1995 del Tottenham, è in vantaggio su Fofana dell’Al-Nassr. Samardzic invece può essere un’opzione, anche se tatticamente diverso rispetto a Zielinski. In uscita, invece, dovrebbe essere vicina quella di Alessio Zerbin. L’ala classe 1999 è vicinissima al ritorno al Frosinone (manca solo l’ok di Aurelio De Laurentiis). L’altro giocatore pronto a lasciare Napoli è Zanoli: l’arrivo di Mazzocchi infatti sbloccherebbe il passaggio di Zanoli al Genoa in prestito con diritto di riscatto”.