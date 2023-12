Del Genio: “Osimhen torna prima in Nigeria? Follia assoluta!”

Paolo Del Genio, giornalista per Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione ‘4-4-2’ degli azzurri azzurri e della partenza verso la Nigeria di Victor Osimhen. Secondo Del Genio, è assurdo che il numero 9 rientri nel suo paese in questo momento, considerando i prossimi impegni della squadra. Ecco le sue parole:

“Ad Osimhen vogliamo tutti bene, hanno comunicato che parte un giorno prima perché è squalificato ma in realtà gli amici nigeriani lo avranno addirittura 10 giorni prima. La prima partita è il 14 gennaio ed il 7 c’è il Torino e per un solo allenamento non è disponibile. Un qualcosa che non capita in nessun’altra attività. Una follia assoluta e nessuno interviene. Parliamo di top player pagati in questo caso dal proprio datore di lavoro pare 10 milioni di euro”.