Dalla Germania – Barcellona escluso dalla Champions League? Presunte violazioni del regolamento finanziario Uefa

Barcellona escluso dalla Champions League? Ne parla Welt am Sonntag. Secondo quanto riportato dal settimanale tedesco, la Uefa starebbe pensando di squalificare i catalani (avversari del Napoli agli ottavi di Champions) dalle prossime edizioni della massima competizione europea per club. Il motivo? La presunta violazione del regolamento finanziario Uefa. Sembra infatti che la società blaugrana abbia “gonfiato” il suo bilancio con un’entrata non preventivata di 208 milioni circa, provenienti dall’operazione Barça Vision legata ai diritti Tv. Questi avrebbero composto buona parte dell’utile netto di 303 milioni di euro. Senza questa entrata sarebbe stato impossibile tornare ad un patrimonio netto positivo. L’eventuale squalifica potrebbe aggirarsi tra i due ed i tre anni.