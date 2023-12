Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, tornerà a parlare domani in conferenza stampa. Gli azzurri giocheranno venerdì alle ore 18:30 contro il Monza allo stadio Diego Armando Maradona. Dunque, l’appuntamento sarà utile per poter presentare la partita. Non solo, ci sarà spazio per tanti temi, vista la delicata situazione che sta vivendo la squadra. L’orario dell’appuntamento è fissato per le ore 11:30 di domani 28 dicembre nella sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno.