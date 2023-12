CdM – Infortunio Natan: previsto un consulto specialistico. I tempi di recupero

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito dell’infortunio di Natan, difensore del Napoli. Nel corso della gara contro la Roma infatti, il brasiliano ha rimediato una lussazione acromionclavelare alla spalla destra, motivo per cui starà fuori per un po’ dal rettangolo verde. Nel corso di questi giorni, ci saranno dei colloqui con degli specialisti che stabiliranno con precisione i tempi di recupero. In caso venisse confermata la linea conservativa per cui il calciatore non dovrebbe sottoporsi ad infortunio, il suo rientro sarà previsto nel giro di 6 settimane, quindi a ridosso della gara di Champions League contro il Barcellona. Altrimenti, in caso di intervento, lo stop sarà di 2 mesi.