L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del rientro in campo di Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha rimediato un’infrazione costale nel corso della sfida contro la Roma, per cui è in dubbio per la partita Napoli-Monza. Secondo quanto riportato, non è impossibile il suo recupero in vista del prossimo match, ma anche piuttosto improbabile. Appare invece più possibile il suo ritorno in vista di Torino-Napoli, fissata per il 7 gennaio.