Tramite un post su X, il giornalista sportivo Carlo Alvino ha rivelato il numero di presenti al Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Monza, dichiarando il sold out. Nonostante il “periodo no” degli azzurri, i tifosi sono infatti pronti a sostenere comunque la squadra, quasi in 50mila saranno allo stadio. Ecco il post:

Il “Maradona” non lascia il Napoli da solo. Il sold out accompagnerà gli azzurri nella loro ultima uscita del 2023 contro il Monza. Sono 49126 i titoli emessi! Quanto è vero che la passione è l’ossigeno dell’anima! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! 💙💙💙 pic.twitter.com/YJQEzPUYuz — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 27, 2023