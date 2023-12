2023 – I tre avvenimenti positivi per Napoli e per il Napoli – Al terzo posto la straripante vittoria contro la Juventus

Al terzo posto di questa classifica troviamo la clamorosa vittoria del Napoli al Diego Armando Maradona per ben 5-1 contro la Juventus. Il 13/01/2023 il Napoli ospitava in casa la Juventus, ma i tifosi non si sarebbero mai aspettati un calcio così bello e così efficace da farne 5 ad Allegri. Per gli azzurri vanno a segno Osimhen due volte, Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas. Per i bianconeri va a segno Di Maria alla fine del primo tempo.

L’ottima prestazione dei ragazzi di Spalletti ha confermato quanto il Napoli può dire la sua in Italia e in Europa. Nella sua storia la Juventus ha subito 5 gol dal Napoli anche il 20 novembre 1988 in campionato e il primo settembre 1990 in Supercoppa italiana. Una gara che sa di rivalsa per i partenopei, dopo anni di razzismo e di prese in giro, sono i napoletani a comandare in Italia.