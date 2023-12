Top&Flop Roma-Napoli. Il migliore ed il peggiore degli azzurri

Il Napoli perde in casa della Roma, e conferma di attraversare un momento per niente semplice. La partita, equilibrata per un’ora, è stata poi scombussolata dall’espulsione di Matteo Politano. Gli azzurri escono dall’Olimpico con 0 punti ed il morale sempre più in picchiata. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’incontro.

IL MIGLIORE – Alex Meret

Il portiere non ha colpe sui due gol subiti. Per il resto, da parte sua è arrivata una buona prestazione, e soprattutto una risposta a certe critiche. In almemo 3 occasioni il suo apporto è stato fondamentale per impedire di subire un passivo ben peggiore. Che questa gara possa essere per lui benzina in vista delle prossime uscite.

IL PEGGIORE – Victor Osimhen

La sciocchezza commessa nel finale non è ammissibile. Prendere un rosso per una situazione del genere è una grossa ingenuità. L’espulsione forse è eccessiva, ma in certe situazioni l’arbitro può optare, senza cadere nel chiaro errore, per la seconda ammonizione. Oltre questo, la partita non è stata molto positiva, dove Llorente gli ha reso la vita molto difficile.