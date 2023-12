Sky – Le ultime di formazione per Roma-Napoli, nei giallorossi Bellotti con Lukaku, negli azzurri Juan Jesus dal 1′

Tra poco andrà in scena allo stadio Olimpico la sfida tra Roma e Napoli, entrambe con l’obiettivo di accorciare considerando il pareggio di ieri sera del Milan. Come riporta Sky sono stati sciolti gli ultimi dubbi di formazione per entrambi i tecnici, con Mazzarri che decide di optare nuovamente per Juan Jesus al fianco di Rrahmani. Dall’altra parte invece Mourinho ha deciso chi affiancherà Lukaku, ovvero Belotti, che viene preferito ad El Shaarawy, con il quale è stato in ballottaggio per la maglia da titolare. Queste le probabili:

Roma – Rui Patricio; Mancini; Ndicka; Llorente; Kristensen; Cristante; Paredes; Bove; Zalewski; Belotti; Lukaku

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Mario Rui; Lobotka; Anguissa; Zielinski; Kvaratskhelia; Osimhen; Politano