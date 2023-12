Serie A – Le formazioni ufficiali delle 18, Inzaghi sceglie Arnautovic al fianco di Thuram

Alle ore 18 si terranno ben 2 match in questa 17esima giornata di Serie A, e a sfidarsi ci saranno Inter-Lecce a San Siro ed Hellas Verona-Cagliari. I neroazzurri devono fare a meno del loro capitano, con Lautaro Martinez che si è infortunato in Coppa Italia, e viene sostituito da Arnautovic. Dall’altra parte il Lecce di D’Aversa schiera Piccoli come punta e al suo fianco Strefezza e Banda. Nell’altra sfida delle 18 al Bentegodi il Verona gioca con Henry come punta e alle sue spalle Saponara, Ngone e Suslov. Mentre il Cagliari mette come prima punta Pavoletti e dietro di lui Viola. Queste le ufficiali:

Inter (352)- Sommer; Bisseck; Acerbi; Bastoni; Darmian; Barella; Calhanoglu; Mkhitaryan; Augusto; Thuram; Arnautovic Lecce(433) – Falcone; Gendrey; Pongracic; Baschirotto; Gallo; Gonzalez; Ramadani; Oudin; Strefezza; Piccoli; Banda

Verona (4231)- Montipò; Tchatchoua; Hien; Dawidowicz; Terracciano; Duda; Hongla: Ngonge; Suslov; Saponara; Henry Cagliari(4411) – Scuffet; Hatzidiakos; Goldaniga; Dossena; Augello; Nandez; Makoumbou; Prati; Oristanio; Viola; Pavoletti