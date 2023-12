Roma-Napoli, le pagelle di MondoNapoli. Si salvano in pochissimi tra le fila azzurre

Il Napoli perde ancora. In casa della Roma è arrivato un 2-0 molto pesante per il morale. Fioccano molte insufficienze tra le fila partenopee.

Alex Meret 6,5 – Intervento di grande importanza nel primo tempo su Bove, così come nel secondo su Lukaku. Non può molto sui due gol subiti. Più di questo non poteva fare.

Giovanni Di Lorenzo 5,5 – Ancora un po’ incerto in fase difensiva, mentre nelle azioni d’attacco riesce a fare il suo. Non è il suo miglior momento, e si sta notando.

Amir Rrahmani 5,5 – Il difensore kosovaro deve ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Poco lucido in alcuni interventi, mentre in altri non fa nemmeno troppo male. Serve però un cambio di rotta.

Juan Jesus 6,5 – Titolare forse a sorpresa, ripaga la fiducia di Walter Mazzarri. Contiene Lukaku senza mai faticare troppo, e tappa eventuali altre falle quando necessario. Di gran lunga il migliore dei suoi compagni di reparto.

Mario Rui 6 – Buon match il suo valutando il complesso, macchiato però da alcune ingenuità, come la sua ammonizione. Tra i pochi a salvarsi in questa uscita.

André Frank Zambo Anguissa 5,5 – Non gioca male, ma alcune leggerezze, oltre a non essere da lui, sono potenzialmente letali. Crolla nella morsa del centrocampo giallorosso.

Stanislav Lobotka 6 – Elettrico e sempre lucido quando c’è da smistare i palloni e supportare il gioco. Questo nonostante gli avversari cerchino di annebbiargli la vista e rendergli difficile la partita. Esce anzitempo per infortunio.

Piotr Zielinski 5,5 – La sua luce non riesce a venir fuori, specie in una partita sporca come questa. Di quelle dove forse quel poco di malizia può spostare di tanto l’equilibrio. Eccezion fatta per alcuni buoni palloni sorti da sue punizioni.

Matteo Politano 5 – Ottime prestazioni di un attaccante richiamano marcature più aggressive. Rispetto alle scorse uscite riesce a trovare poco spazio in cui poter pungere. Commette una fesseria nella ripresa, finendo in anticipo sotto la doccia.

Victor Osimhen 4,5 – Soffre maledettamente la difesa giallorossa, in particolare Llorente, e non riesce mai a trovare il suo spazio. Forse eccessiva, ma parecchio sciocca la sua esplusione.

Khvicha Kvaratskhelia 5,5 – Il georgiano è costantemente osservato dagli avversari. Tra un fallo ed una marcatura, difficilmente riesce a risultare pericoloso. Scompare lentamente nelle trappole avversarie.

SOSTITUZIONI

Jens Cajuste 5,5 – Entra a partita in corso, ma non riesce a dare la sua impronta. Ci va un po’ leggero sul gol subito. Anche lui, come i suoi compagni, ha un approccio poco energico.

Alessio Zerbin s.v.

Gianluca Gaetano s.v.

Natan s.v.

Giacomo Raspadori s.v.

All. Walter Mazzarri 5,5 – Il primo tempo lascia intendere un Napoli più accorto e forse timoroso. Manca però quell’agonismo che in partite del genere deve essere presente. Può poco nella ripresa, specie quando gli azzurri rimangono in 10.