Roma-Napoli – Le formazioni ufficiali del big match dell’Olimpico

Alle 20.45 all’Olimpico si affrontano la Roma di Josè Mourinho e il Napoli di Walter Mazzarri, sfida importante in ottica Champions. Per gli azzurri bisogna ripartire dopo la pesante sconfitta per 0-4 nella sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. La partita è importante per la lotta Champions, con entrambe le squadre a pochi punti di distanza, il Napoli a 27 punti, mentre la Roma a 25. Vincere per gli azzurri significherebbe portarsi a 30 punti, così come la Fiorentina, a 1 solo punto di distanza dal Bologna quarto. Per gli azzurri la formazione è quella classica, con il ritorno di Mario Rui sull’out di sinistra, con Juan Jesus al fianco di Rrahmani, mentre in attacco il tridente è il solito con Osimhen, Politano e Kvaratskhelia. Dall’altra parte i capitolini devono fare a meno di Paulo Dybala, e al fianco di Lukaku giocherà Belotti, che ha vinto il ballottaggio su El Shaarawy. Queste le formazioni ufficiali del match:

Roma – Rui Patricio; Mancini; Ndicka; Llorente; Kristensen; Bove; Paredes; Cristante; Zalewski; Lukaku; Belotti

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Mario Rui; Lobotka; Anguissa; Zielinski; Osimhen; Kvaratskhelia; Politano