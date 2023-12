Come riporta il noto sito Opta nella sfida dell’Olimpico contro la Roma il tecnico azzurro Walter Mazzarri raggiungerà un doppio traguardo molto importante. Il tecnico del Napoli si trova al momento a 499 panchine in Serie A, e con la sfida di questa sera arriverà a 500, divenendo il decimo allenatore nella storia della Serie A a raggiungere un traguardo così prestigioso. Inoltre il tecnico ex Inter e Reggina raggiungerà anche le 150 presenze sulla panchina del Napoli.